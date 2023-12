Altea registra dos robos en viviendas en el mismo edificio en 24 horas

Altea ha vivido dos robos en vivienda en dos días, según ha conocido Onda Cero. Ambos en el mismo edificio de la zona de Garganes.

En el último de ellos, los ladrones entraron por uno de los balcones de la vivienda, el único que, al parecer, no estaba bien cerrado, pues no causaron daño ninguno ni forzaron la puerta aparentemente. Los ladrones entraron cuando la vivienda, un piso de alquiler, estaba vacía y no estaban los inquilinos en ella. Cuando volvieron, se encontraron la habitación revuelta y que los ladrones habían sustraído tanto joyas como dinero en efectivo. Según ha sabido Onda Cero, otra vivienda del mismo edificio fue también escenario de un robo 24 horas antes, también durante la ausencia de sus habitantes, aunque no han trascendido los detalles.

De la investigación se hará cargo la Guardia Civil, pero, desde la policía local, se ha transmitido tranquilidad a los ciudadanos y se asegura que no hay ningún repunte ni incremento de los robos en la localidad y que se trata de un hecho puntual.