Quirónsalud celebra las primeras altas de pacientes con Covid-19

El personal sanitario de Quirónsalud Comunidad Valenciana ha celebrado las primeras altas de pacientes afectados por el virus Covid-19. Lo ha hecho con aplausos por parte de los médicos, enfermeras y resto de auxiliares, reconociendo así la victoria frente al Coronavirus en este centro clínico, unas de las referencias hospitalarias de la zona.

Los pacientes han correspondido con emotivas palabras de agradecimiento hacia los profesionales de Quirónsalud Comunidad Valenciana por el trato recibido durante su hospitalización. "Quiero dar las gracias a todo el personal sanitario y de mantenimiento por el trato que me habéis dado ya que me habéis hecho sentir como en casa. En especial a los médicos, que además de ser grandes profesionales me han demostrado que son grandes personas. Todos, para mí, sois unos héroes porque me habéis permitido que vuelva a casa para poder abrazar a mi hijo", ha dicho emocionado uno de ellos .

Otra de las alegrías ha sido la celebración del cumpleaños de uno de los pacientes que aún continúa hospitalizado y que ha podido compartir este día especial con sus familiares mediante una videollamada. La batalla continúa y en Quirónsalud Comunidad Valenciana han demostrado que con voluntad y buen hacer la victoria es posible.