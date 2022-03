PP, Vox y Cs en Elche se adhieren a una nueva concentración contra la retirada de la Cruz de los Caídos de Paseo Germanías

PP, Vox y Ciudadanos se han adherido a una concentración convocada para el próximo sábado 23 de abril en defensa de la Cruz de los Caídos del Paseo Germanías de Elche.

El proyecto de remodelación de la plaza de esa zona, que también contempla la restauración y musealización del refugio antiaéreo de la Guerra Civil, conllevará la retirada de ese monumento, que es una circunstancia a la que se opone parte de los vecinos de la zona, mientras que el equipo de Gobierno de PSOE y Compromís argumenta que la actuación se realiza al amparo de la Ley de Memoria Histórica.

La movilización a la que se han sumado los grupos de la oposición municipal está convocada por una plataforma ciudadana creada para reivindicar y defender que la Cruz de los Caídos permanezca en el lugar.

“El PSOE ilicitano quiere derribar la cruz ubicada en el Paseo Germanías, la cruz de la concordia, una cruz respetada por todos los alcaldes socialistas que ha tenido este municipio hasta Carlos González”, ha señalado Pablo Ruz, alcalde de Elche, que ha añadido que “González en su intento de tapar su nefasta gestión al frente del ayuntamiento y ocultar la división que hay dentro de su gobierno pretende enfrentar al pueblo de Elche en torno a esta cruz símbolo de concordia, unidad y perdón”.

La portavoz del grupo municipal Vox, Aurora Rodil, ha manifestado que no se va a permitir que la Cruz de los Caídos sea retirada porque también ha defendido que es un símbolo, ha dicho, de “fraternidad, tradición, perdón y salvación”. “Que sepan que no lo permitiremos, haremos todo lo que esté en nuestras manos para que no se lleve a cabo, por eso pedimos a la gente que acompañe masivamente a la plataforma en defensa de la cruz el próximo día 23, para decir alto y claro, que la cruz del paseo de las germanías continuara erguida como símbolo de encuentro y de unión, que los gobiernos pasarán pero la cruz prevalecerá”, ha añadido Rodil.

En una línea similar se ha expresado Eva María Crisol, portavoz del grupo municipal de Ciudadanos, que ha defendido que la Cruz de los Caídos debe de seguir en el lugar en el que está “como recuerdo de nuestra reciente historia para evitar que se repitan los errores del pasado”.