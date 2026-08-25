El termómetro asciende entre dos y tres grados en Elche, Crevillent y Santa Pola este martes

El sol y el ascenso de las temperaturas máximas entre dos y tres grados respecto a las registradas ayer son las dos características principales desde el punto de vista meteorológico con las se presenta este martes en los municipios de la comarca del Baix Vinalopó.

El viento va a soplar flojo, de noroeste por la mañana y de sureste a partir de mediodía.

El termómetro va a alcanzar valores máximos en Elche de 33 grados centígrados, en Crevillent se 34 y en Santa Pola de 30.

Esos índices térmicos descenderán mañana miércoles lo que suben hoy y la semana va a avanzar en los siguientes días con condiciones climatológicas veraniegas y sin excesos.

En estos momentos, el viernes hay bastante incertidumbre, pero podrían registrarse algunas lluvias.

Además, todo apunta a un descenso de las temperaturas nocturnas de cara al fin de semana.