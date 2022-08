Se suceden las muestras de apoyo a los allegados de Sergio Rodríguez tras su fallecimiento

El fallecimiento de Sergio Rodríguez, secretario de Organización del Partido Popular de Elche, deja mensajes de condolencias a la familia y amigos por parte de instituciones y compañeros de profesión. Esther Díez, portavoz de Compromís Elche, ha publicado un tuit lamentando la pérdida dirigido a sus compañeros de partido y su familia: "Ojalá la vida en vez de fortuita fuera justa. Quiero imaginarte ahí arriba haciendo reír a todos". El presidente de la Diputación de Alicante y su compañero de partido, Carlos Mazón, ha demandado apoyo para su familia: "A veces la vida no nos ayuda a entenderla. Sergio es futuro, vida, amistad, Elche y familia. Se nos va y no nos lo creemos". Eduardo García Ontiveros, concejal ilicitano no adscrito, también ha dado el pésame en la red social a su familia, amigos y compañeros de partido: "La vida es muy injusta, pero hoy lo es mucho más. Te recordaré como siempre has sido, luchador y fiel a tus ideales, trabajador incansable y muy familiar. Hasta siempre". Otra institución que se ha sumado a estas muestras de cariño es el Ayuntamiento de Elche, que ha mandado un comunicado lamentando, "con gran dolor, con profundo estupor y consternación", el fallecimiento del secretario general del PP de Elche.

Sergio Rodríguez falleció el pasado lunes 1 de agosto en un accidente de tráfico donde un camión y su coche colisionaron, produciéndose un choque posterior contra la valla de un chalet e incendiándose su cabina. Los hechos ocurrieron en la carretera de Asprillas sobre las 18:00 de la tarde.