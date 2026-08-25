En septiembre, los jóvenes de Elche podrán solicitar una ayuda para sufragar parte de los títulos oficiales de inglés

El próximo martes, 1 de septiembre, abre el plazo de solicitud de ayudas para sufragar parte de los gastos de la obtención de los títulos B1, B2, C1 y C2 de inglés. La convocatoria está destinada para jóvenes entre los 18 y 30 años.

Este año, la partida destinada a la formación de jóvenes en materia de idiomas asciende a un total de 20.000 euros, lo que supone el incremento de las ayudas, que pasan de 100 a 120 euros, para cada uno de los solicitantes que hayan obtenido el título de inglés entre el 16 de septiembre de 2025 y el 15 de septiembre de 2026.

Las ayudas se destinarán principalmente a aquellos jóvenes que pertenecen a familias con rentas bajas, vulnerables o con grado de discapacidad igual o superior al 30%. Además, deberán estar empadronados en Elche y no haber sido beneficiarios de otras becas o ayudas concedidas para la misma finalidad.

La solicitud se podrá realizar, durante todo el mes de septiembre, a través de la sede electrónica municipal, ‘sede.elche.es’ o en cualquier oficina de la OMAC.

Las ayudas se repartirán en función a un baremo que tendrá en cuenta la renta familiar, el nivel del título obtenido y la discapacidad.