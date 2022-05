El resultado del Celta-Elche puede afectar al descenso de Cádiz o Mallorca

El partido del Elche CF ante el Celta de Vigo, correspondiente a la penúltima jornada del campeonato, se jugará finalmente con horario unificado. Así lo ha confirmado LaLiga este viernes, cuando el conjunto ilicitano ya lo tenía todo previsto para viajar a tierras gallegas y disputar este encuentro el sábado, a partir de las 18:30 horas.

El motivo de esta variación de última se debe a que, aunque el Elche ya está matemáticamente salvado, su resultado puede influir en determinar qué equipo termina bajando, en el antepenúltimo puesto de la clasificación, en el caso de que se produjesen triples o cuádruples empates a puntos.

Cádiz y Mallorca, afectados por los puntos del Elche

En caso de haber cuádruple empate, donde esté el Elche el que desciende es diferente de si no hay cuádruple y hubiera triple. Es decir, con cuádruple empate entre Elche, Granada, Mallorca y Cádiz, el que descendería sería el Mallorca. En cambio, si hubiera triple empate a puntos entre Granada, Mallorca y Cádiz (ya sin el Elche), el que perdería la categoría sería el Cádiz

La última jornada, pendiente de horario

Por lo tanto, el resultado del Elche (que puntúe o no) influye en quién puede descender en caso de triple o cuádruple igualdad a puntos. En función de los marcadores que se den este fin de semana y de si el Getafe logra o no la permanencia de forma matemática, el último partido de la temporada se tendrá jugar también con horario unificado o bien se podría adelantar en el caso de que no tenga incidencia en la parte baja de la tabla.