La recogida selectiva ‘puerta a puerta’ de papel, cartón y plástico llega el lunes al parque empresarial de Elche

La recogida selectiva ‘puerta a puerta’ de papel y cartón, así como de plástico, llega la próxima semana al parque empresarial de Elche. Será a partir del próximo lunes.

El servicio, impulsado conjuntamente por el Ayuntamiento de Elche y la Entidad Entidad Urbanística de Conservación de 'Elche Parque Industrial', comenzará el próximo 19 de octubre y facilitará la recogida selectiva de papel-cartón y plásticos en las empresas del área empresarial.

Tras varios meses de trabajo conjunto entre todos los agentes implicados, el próximo día 19 de octubre entrará en funcionamiento un nuevo servicio de recogida selectiva de residuos "puerta a puerta" dirigido a las empresas de 'Elche Parque Empresarial'.

El nuevo sistema complementará la red de contenedores de residuos sólidos urbanos que están implantados en espacios públicos del parque empresarial de Torrellano y va a permitir optimizar la separación y reciclaje de las fracciones de papel-cartón y plásticos, contribuyendo a reducir de forma importante la cantidad de residuos industriales no peligrosos generados en el enclave empresarial.

La separación en origen de los residuos se realizará en las instalaciones de la propios empresas que van a recibir contenedores específicos para papel-cartón y para plásticos. En los horarios y días fijados deberán sacar esos contenedores a la vía pública para que sean vaciados por los vehículos de recogida de la empresa concesionaria del servicio de limpieza en Elche.

Serán contenedores de carga trasera de 800 litros de capacidad, equipados con ruedas para facilitar su desplazamiento.

Desde la Entidad Urbanística de Conservación ‘Elche, Parque Empresarial’ se ha animado a todas las empresas implantadas en el área industrial, que son en torno a 700, a sumarse a la iniciativa y a colaborar activamente en la implantación de ese modelo de gestión de los residuos más sostenible, eficiente y alineado con los objetivos de transición ecológica y economía circular.