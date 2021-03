Raúl Martínez, duda para el Open de Turquía por unas molestias en la rodilla

El taekwondista Raúl Martínez se encuentra en Estambul ultimando su participación en el Open Internacional de Turquía, después de no haber podido competir en Sofía (Bulgaría) el pasado domingo por culpa de unas molestias en la rodilla. El deportista ilicitano ha sido revisado por los médicos de la Federación, que han descartado cualquier lesión de gravedad, aunque nadie quiere correr riesgos a pocos meses de la disputa de los Juegos Olímpicos de Tokio.

Raúl Martínez, que fue operado hace unos años de una lesión en el ligamento cruzado de la rodilla, sufrió una leve dolencia en un entrenamiento, en un ejercicio en el que realizó una hiperextensión, pero el tema no ha pasado a mayores. “Todo está bien a nivel estructural”, asegura. Junto al equipo nacional de taekwondo ha viajado a Estambul para preparar la competición que comenzará el viernes, con el primer combate. Hasta el mismo día no decidirá si participa o no en la competición.