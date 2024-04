¿Qué tiene que pasar para que el Elche Ilicitano ascienda a Segunda RFEF?

Si la pregunta es qué tiene que pasar para que el Elche Ilicitano logre el ascenso a Segunda RFEF, la respuesta es simplemente el tiempo. El filial franjiverde saca 13 puntos de ventaja al segundo clasificado, cuando quedan seis jornadas para que termine el campeonato. Sólo es necesario dejar pasar los partidos para que el desenlace de la competición confirme el ascenso del equipo dirigido por Ángel Donato y Juan Francisco Martínez Modesto 'Nino'.

La primera oportunidad la tendrá el próximo fin de semana. Para subir a Segunda RFEF, el Elche Ilicitano necesita ganar el sábado, a las 16:00 horas, al Silla en el campo municipal Diego Quiles. Si lo consigue, se tiene que dar un segundo factor: Jove Español de San Vicente y Ontinyent no deben lograr el triunfo el domingo. El Jove visita el domingo, a las 11:00 horas, al Patacona. Y el equipo valenciano lo hace el mismo día, una hora después, al Villarreal 'C'. Resumiendo: el Ilicitano debe ganar y que no lo hagan los dos equipos que tiene por detrás en la tabla.

Dado que el ascenso directo no se podrá celebrar el sábado en casa de forma oficial, el club ha mantenido el escenario habitual para los de Donato y Nino en el Diego Quiles. No habrá cambios, como en ocasiones anteriores, para poder celebrar el objetivo en el estadio Martínez Valero. Además, el Elche CF tendrá luego dos partidos seguidos como local y no se quiere castigar el césped del feudo franjiverde para que esté en las mejores condiciones posibles en este tramo decisivo de la competición.