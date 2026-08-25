El PSOE de Elche rebate al PP que el Síndic no ha avalado transparencia en la gestión pública, sino que la obligada a aplicarla

La polémica política no descansa en Elche por vacaciones.

En las últimas horas, el foco de enfrentamiento entre el PP y el PSOE se ha situado en el municipio ilicitano en el ámbito de la transparencia en el acceso a la información pública.

Los socialistas elevaron el pasado 9 de junio una queja al Síndic de Greuges denunciando que en los meses de marzo y mayo habían registrado formalmente peticiones de información que, a esa fecha de principios de junio, no estaban contestadas por parte del ejecutivo local.

El Defensor del Pueblo en la Comunitat Valenciana incoó expediente para aclarar lo sucedido y requirió al gobierno local facilitar, en el plazo de un mes, la información que se había pedido.

Toda vez que eso sucedió, semanas después de ese 9 de junio, el Síndic cerró el expediente abierto por la reclamación del PSOE en una acción que desde el equipo de Gobierno se ha valorado como un “archivo” de la queja y un “aval” a la transparencia en la gestión municipal.

En esos términos se ha expresado este pasado martes Inma Mora, edil del PP y portavoz de la Junta de Gobierno Local, pero desde el Grupo Socialista, la edil Patricia Maciá, ha acusado al PP de faltar a la verdad para confundir a los ciudadanos, explicando que lo que ha hecho el Síndic es cerrar el expediente abierto después que el gobierno local haya facilitado la información, lográndose con ello el fin de la investigación incoada por el Defensor del Pueblo.

PP y Vox, formaciones que integran el ejecutivo local, han destacado que, de las cerca de 600 peticiones de información y solicitudes de registros de entrada y salida desde el 1 de septiembre del pasado año y hasta julio del presente ejercicio, la mayoría “han sido contestadas”.