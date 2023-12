El PSOE de Elche anuncia que votará en contra del presupuesto municipal de 2024 si no se incorporan sus enmiendas

Este viernes se celebra en Elche el pleno municipal de este último mes de diciembre, que es en el que se va a aprobar el presupuesto municipal de 2024. Probablemente será aprobado con los votos favorables únicamente del PP y Vox, formaciones que como equipo de gobierno lo proponen.

El PSOE ha anunciado que votará en contra si no se incorporan las enmiendas que ha presentado a ese presupuesto municipal. Y, en principio, no parece que eso pueda ocurrir por cuanto los planteamientos que se plasman en esas enmiendas no han sido incorporadas al documento en la fase de cierre del presupuesto, pese a que el gobierno local tenía conocimiento de los mismos.

Las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista movilizan un montante económico de 2,9 millones de euros, según ha explicado la concejala Patricia Maciá. Plantean recortar distintas partidas de gasto de los capítulos 1, 2 y 4 para implementar, por ejemplo, una partida de un millón de euros para ayudas al alquiler de vivienda; suplementar con 500.000 euros las dotaciones para ayudas al pago del IBI; y crear un apartado presupuestario concreto de otro medio millón de euros para el impulso de una campaña de bonos consumo.

El PSOE también plantea incrementar en 400.000 euros las dotaciones dirigidas a ayudas a emergencia social y la ampliación en 10.000 euros de la aportación municipal al Patronato del Misteri.

Por otro lado, Héctor Díez, portavoz del grupo municipal del PSOE en Elche ha avanzado el sentido del voto que la formación política ofrecerá al presupuesto municipal de 2024, que será en contra si no se incorporarán al mismo las enmiendas propuestas por los socialistas.