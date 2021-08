El portero Axel Werner negocia con el Elche para ser el tercer portero.

El Elche de Christian Bragarnik se ha acostumbrado a dar sorpresas de última hora en la recta final del plazo de fichajes. Y esta ocasión no va a ser diferente. Además de buscar concienzudamente un par de mediocentros ofensivos, la entidad tiene avanzada la posibilidad de firmar un tercer portero que sume competencia a Kiko Casilla y Edgar Badia. Se trata del portero argentino Axel Werner, que se encuentra libre y conoce la Liga española de su paso por el Atlético de Madrid, Huesca y Málaga.

Axel Werner, de 25 años, es un portero del perfil que gusta a Fran Escribá, con sus 1,95 metros de altura. Ni mucho menos llegaría, a corto plazo, para desbancar de su sitio ni a Kiko Casilla ni a Edgar Badia, pero es un guardameta que aterrizaría para sumar y para convertirse en una opción de futuro, toda vez que los dos porteros que en estos momentos tiene el Elche finalizarán su contrato el próximo 30 de junio. Tampoco cabe la opción de descartar la posibilidad de que Edgar Badia pueda salir en estas últimas horas de mercado, si le llega una propuesta interesante, o que lo haga en enero si ve que continúa sin jugar a la sombra de Kiko Casilla.

Edgar Badia cuenta con una cláusula de rescisión de ocho millones de euros, pero el mercado apenas ha ofrecido posibilidades durante este verano. El futbolista catalán esperaba comenzar como titular, después de una buena pretemporada y el grato recuerdo que dejaron los 30 partidos en los que jugó la pasada campaña, hasta que Fran Escribá decidió el cambio, por sorpresa, de portero para dar la titularidad a Paulo Gazzaniga.

Después de que en las dos primeras jornadas Kiko Casilla no estuviese bien, se avivó el debate sobre la opción de que jugara frente al Sevilla, hecho que no se produjo. Casilla estuvo acertado en este duelo y va a mantener en el puesto como apuesta de Fran Escribá. Por ello, no se descarta cualquier movimiento por un portero que tiene un gran nombre en el mercado de Primera y que si no renueva, se marcharía gratis a final de temporada.

Axel Werner es un portero que ya conoce el fútbol español, donde apenas tuvo oportunidades en el Atlético de Madrid (2017/18) y Huesca (2018/19), en Primera División; y en 2019, en las filas del Málaga. Fue internacional con las inferiores de la selección argentina, con la que participó en los Juegos Olímpicos de Londres 2016. Se encuentra sin equipo y las negociaciones están en marcha. Tiene pasaporte comunitario por su doble nacional ítalo-argentina. Una vez se concreten, podrían darse a conocer antes o después del cierre del mercado, ya que el jugador está, en estos momentos, sin equipo.