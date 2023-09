La Policía Nacional de Elche detiene a dos personas por estafar 13.000 euros a un tercero en la compra de 14 motocicletas

Agentes de la unidad de Delitos contra el Patrimonio de la Policía Nacional de la Comisaría de Elche han detenido a un hombre y una mujer a los que se acusa de un presunto delito de estafa durante el proceso de compra y venta de 14 motocicletas.

La venta de todos los vehículos de dos ruedas había sido comprometida por 13.000 euros con una tercera persona, que ha acabado denunciando a los arrestados al no recibir las motos compradas en tres lotes pese a haber realizado la transferencia del dinero pactado.

Según ha informado este jueves la Policía Nacional, el denunciante realizó por indicación de los detenidos distintos ingresos de dinero en una cuenta corriente de titularidad de una tienda de motos abierta al público, hecho que aportó confianza a la supuesta víctima puesto que se trata de un conocido comercio de venta de motos de la ciudad ilicitana.

La policía ha explicado que la investigación apunta a que los ahora detenidos “habrían abusado de la confianza que mantenían con el propietario de la tienda de motos para recibir el dinero transferido por el denunciante con excusas que nada tenían que ver con la realidad”.

Con el paso de las semanas, la víctima no recibía las motocicletas por las que había pagado y los vendedores no paraban de darle largas, “llegando incluso a manifestarle que sus motocicletas ya se habían vendido y que no las recibiría como tampoco el dinero invertido”.

Los dos detenido son un hombre y una mujer de nacionalidad española, de 62 y 64 años de edad.