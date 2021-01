La Policía Local levanta once actas por una fiesta privada en la terraza de un hotel de Elche

La Policía Local de Elche tuvo que intervenir el sábado por la noche en un hotel del núcleo urbano de la ciudad para disuadir una fiesta privada en la que estaban presentes once personas, fuera del horario permitido por el toque de queda. La denuncia llegó por parte de usuarios del propio hotel, alertados por la música y el ruido generado en la terraza del recinto.

Agentes de la Policía Local de Elche acudieron en torno a las doce de la noche a este hotel para levantar once actas por incumplimiento del toque de queda. Entre los denunciados se identificó a cuatro ilicitanos y a otros siete de otra comunidad autónoma, varios de ellos de la Región de Murcia. Los identificados estaban bebiendo, fumando y sin mascarilla en la terraza a una hora que ya no estaba permitida, según han confirmado las fuentes consultadas de la Jefatura municipal.

Además, a cuatro de las personas identificadas por la Policía Local se les levantó un acta por falta de respeto a la autoridad, que ronda los mil euros cada una de ellas. El hotel no ha sido sancionado dado que la fiesta se estaba desarrollando en un lugar en el que no estaban controlados por las cámaras de seguridad, fuera del recinto cerrado, y no pudieron advertir los hechos, algo que sí hicieron inquilinos del centro y otros vecinos de la zona.