Podemos Elche carga contra PSOE y Compromís por “privatizar” Las Clarisas y obviar el concurso de ideas para el Mercado Central

Podemos Elche ha cargado este último día de 2021 contra el equipo de gobierno de PSOE y Compromís per Elx al que ha acusado “privatizar” el patrimonio municipal, en referencia a la intención de ceder el edificio del viejo Convento de Las Clarisas para la creación de un hotel, así como de no cumplir con los compromisos adquiridos con la ciudadanía al no llevar a efecto el concurso de ideas anunciado para decidir la actuación que se impulsa en el viejo edificio del Mercado Central. Finalmente ese proyecto lo ha decidido directamente gobierno local lo que a Podemos Elche no ha gustado.

A juicio de Podemos Elche, “la reciente publicación del proyecto urbanístico, en lo que respecta a la gestión y uso de dos de los bienes inmuebles más significativos del legado histórico de Elche, confirma un claro volantazo que desvía al equipo de gobierno actual de cualquier actitud de diálogo con la ciudadanía, de protección del patrimonio histórico y lo acerca a los tiempos de privatizaciones de la era del Partido Popular”.

“Con respecto al Mercado Central, se conoce de sobra la desastrosa gestión de este asunto iniciada con el mandato del PP: una faraónica propuesta de centro comercial que dejaba atrás al comercio tradicional, atentaba contra el patrimonio histórico y ponía en peligro la sostenibilidad del centro de la ciudad; tras esto, el equipo de gobierno del PSOE y Compromís parece querer regresar a la idea de un mercado sin su comercio y a una política para Elche que no cuenta con la gente de Elche”.