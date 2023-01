El Pleno de Elche aprueba por unanimidad reivindicar mejoras en la línea C1 del tren de Cercanías

LEER MÁS Pablo Ruz solicita un pacto municipal para reformar la línea C1 de cercanías en Elche

El pleno municipal del Ayuntamiento de Elche ha acordado por unanimidad en su primera sesión de este año, solicitar al Gobierno central que defienda y mejore la línea de Cercanías de Renfe entre Alicante-Elche y Murcia a raíz de una moción presentada por el PP. Vox, por su parte, ha destacado la larga lista de “agravios y ninguneos a Elche”, y se ha invitado a los vecinos de Torrellano y de Elche a que salgan a protestar.

La portavoz de Ciudadanos, Eva Crisol, ha recordado que la línea de Cercanías es “una línea tercermundista” y que con los nuevos trenes Avant los ilicitanos deben ahora dirigirse a la estación de Matola para viajar a Murcia o Alicante y que deben incorporarse más autobuses para poder llegar a la estación de tren y trasladar a los pasajeros a la ciudad.

PSOE y Compromís per Elx no esperaban que el PP no haya aceptado como pedía el PSOE incorporar a la moción que el ministerio estudie la prolongación del túnel de Elche. De ese modo, el Partido Popular ha recalcado que "llevamos cuatro años anunciando la pasarela de conexión sobre las vías en Altabix y que eso ahora sería tirar a la basura los 120.000 euros previstos para esa actuación", ha explicado el presidente de los populares, Pablo Ruz.

Compromís y su portavoz, Esther Díez, ha detallado que lo que hace falta es "electrificar y desdoblar la línea", aumentar los servicios, conectar con Elche Parque Empresarial y con el aeropuerto, así como, soterrar las vías en Torrellano. Además, ha recriminado tanto a PP como a PSOE que hubieran votado en Madrid contra de las enmiendas de Compromís para incluir las partidas correspondientes en los Presupuestos Generales del Estado.

"Por mucho que ahora pongamos medidas como la gratuidad, si no se aborda desde lo profundo la necesidad de modernizar este servicio no va a llevar a ninguna parte. Electrificar y desdoblar la línea, conectar Elche Parque Empresarial, reducir esos tiempos y, por supuesto, aumentar los servicios. No puedo entender por qué el PP ha votado en contra de la enmienda del Grupo Socialista en la que lo que se pide al Ministerio de Fomento que amplíe ese túnel para garantizar que el barrio de Altabix no quede partido en dos", ha señalado durante el pleno Esther Díez.

El PSOE defiende las medidas, tanto del gobierno nacional como el municipal, adoptadas

Desde el PSOE, Héctor Díez, ha destacado que se hayan puesto en marcha los nuevos trenes Avant y que se encuentran con los trabajos de la variante de Torrellano, por importe de 80 millones de euros, que permitirá conectar con el aeropuerto. Díez ha 'cargado' contra Ruz explicando que los trenes puestos en marcha es una buena medida, y ha recordado la gratuidad de ellos. "Compartimos que reducir frecuencias no es positivo, independientemente de que estén justificadas por los cambios y las obra que va a sufrir la línea y el entorno ferroviario de la provincia de Alicante en los próximos años. Lo que no compartimos señor Ruz, es el tono los términos y, desde luego, la actitud que ha mostrado usted durante la semana con este tema. Este gobierno es el que ha puesto en marcha la estación de AVE en Elche. Los trenes AVANT son una nueva conexión adicional al Cercanías que nos conecta con Murcia y Alicante con 8 trenes por sentido y, de momento, de forma gratuita", ha recalcado Díez durante su intervención.