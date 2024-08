Usuarios del área de baño accesible de Santa Pola sobre la polémica de las sillas anfibias: "Ángel Piedecausa falta a la verdad"

Los usuarios de los puntos de baño accesible de la localidad insisten en denunciar el mal estado en el que se encuentra los dispositivos como sillas anfibias que hay en esas áreas y que les facilitan el baño en el litoral pese a que Ángel Piedecausa niega la existencia de cualquier reclamación sobre ello.

“Nosotros en el mes de julio hemos recibido más de 5.200 visitas a las áreas de baños de personas con capacidades diferentes. En el departamento de playas no hemos tenido ninguna queja por escrito de ningún servicio. El otro día, una usuaria sí que nos pidió una cita para, más que una queja, hacernos una sugerencia de unos modelos nuevos de sillas”. Estas eran las palabras exactas del concejal de Playas cuando era preguntado por las quejas recibidas a raíz del mal estado de los asientos adaptados para personas con movilidad reducida. El edil negaba la existencia de reclamaciones pero sí que admitía que había recibido sugerencias sobre los próximos modelos que se adquirían.

Una postura que choca frontalmente con una queja registrada en el mes de julio por María Rosa Martínez Navarro, miembro de la plataforma, con quien se reunió el 31 del mismo mes. Rosa resulta ser ‘usuaria’ con la que se reunió Piedecausa pero no para recibir sugerencias sino para buscar soluciones para la situación provocada por el deterioro del material.

En esa reunión, según la plataforma, el edil les comunicó que tendrían “en cuenta” sus quejas para “el próximo pliego de socorrismo”. Una respuestas que reconocen les creó "desconfianza". Frente a la negativa del concejal de admitir que existían esas reclamaciones, José Antonio Verdú, miembro de la asociación y usuario de las playas, ha acusado a Piedecausa de mentir.

“Angel Piedecausa falta a verdad cuando dice que no ha recibido ninguna queja respecto al estado de las sillas en Santa Pola. Yo mismo presenté una queja que no me ha sido contestada", cuenta Verdú. "Los derechos que llegan tarde no son derechos. Por eso urge de forma inmediata solucinarlo ya", concluye.