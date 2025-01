Pimesa adjudica la rehabilitación del barrio de Porfirio Pascual a ‘FCC CONSTRUCCIÓN, S.A. Y OBRAS Y SERVICIOS P. SELVA, S.L.

Un total de 4 empresas se presentaron a la licitación iniciada el pasado 10 de octubre para llevar a cabo la rehabilitación integral del barrio, que supone la reforma de 18 edificios y alrededor de 300 viviendas dependiente de los fondos Next Generation de la Unión Europea. La UTE formada por FCC CONSTRUCCIÓN y OBRAS Y SERVICIOS P. SELVA, ha obtenido la mayor puntuación en la oferta económica y técnica con 90,20 puntos sobre 100.

Según el edil de Estrategia Municipal, Francisco Soler, se trata de un contrato susceptible de recurso especial en materia de contratación conforme al artículo 44 de la Ley de Contratos del Sector Público, por lo que el Consejo de Pimesa no podrá formalizar el contrato hasta pasados 10 días naturales a partir del día siguiente a la notificación de adjudicación del contrato. Una vez transcurrido este plazo, si no se interpone recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato, se requerirá al adjudicatario para que lo formalice en un plazo no superior a tres días, con el objetivo de que las obras comiencen en las próximas semanas.

En su oferta técnica, la UTE adjudicataria se compromete a disponer de los medios materiales y humanos necesarios para hacer frente a la programación de las actuaciones y garantizar la ejecución de las obras para que estén finalizadas antes del 30 de junio de 2026.

El número de trabajadores de la UTE previsto es de 61 personas de media, con un número máximo estimado de 73 trabajadores que trabajarán simultáneamente.

La inversión total es de algo más de 14 millones de euros, al incluir la rehabilitación de los edificios (12,6 millones), la reurbanización del barrio (1,2 millones) y de la oficina de rehabilitación (0,25 millones). Las actuaciones se financiarán con cargos a Fondos Next Generation y fondos propios de la Generalitat Valenciana (10 millones), aportaciones de las personas y familias residentes (1,9 millones) y del Ayuntamiento de Elche (2,1 millones).

La rehabilitación de los 18 edificios y alrededor de 300 viviendas, incluye el refuerzo del aislamiento de las fachadas, sustitución de las carpinterías exteriores actuales y doble acristalamiento y la instalación de placas solares fotovoltaicas en cubiertas para contribuir a la generación de agua caliente sanitaria.

Por otra parte,se llevará a cabo la reparación de daños estructurales producidos por la presencia de humedades, la centralización de los contadores de agua y electricidad en zaguanes o la sustitución de bajantes de saneamiento y pluviales, con la eliminación del fibrocemento existente. Asimismo, habrá renovación de la iluminación o la instalación de ascensores en las fachadas traseras de los edificios.

La rehabilitación del barrio Porfirio Pascual supone un ahorro en el consumo de energía superior al 60%, que permitirá un uso más eficaz de los recursos, la sostenibilidad medioambiental y un ahorro económico para las personas residentes. También se traduce en una mejora en las condiciones de seguridad, salubridad, habitabilidad y accesibilidad universal en los edificios y su entorno residencial.

La actuación incluye además la reurbanización del barrio, que supone actuaciones de alcantarillado, red de agua potable, asfaltado o soterramiento de las líneas eléctricas