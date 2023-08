Petrer incrementa el control de seguridad ante la detección de infracciones con patinetes eléctricos

La concejalía de Seguridad Ciudadana y Policía Local de Petrer ha decidido incrementar los controles para detectar infracciones de las normas de tráfico que tienen como autores a usuarios de vehículos de movilidad personal (VPM), básicamente patinetes eléctricos. En los últimos meses se ha detectado un incremento de este tipo de vehículos y de usos que son incorrectos.

El concejal del área, Pablo Lizán, ha señalado que su departamento está elaborando una campaña informativa “lo más visual y gráfica posible” para aclarar todas las dudas y que “algunos de estos usos son por desconocimiento, en otros el usuario cree que en determinados aspectos no está sujeto a las mismas normas que los vehículos convencionales y hay un tercer grupo de personas que directamente no piensan que están llevando un vehículo sino más bien un juguete”.

El incidente más reciente involucró a un conductor de patinete que viajaba en sentido contrario por el barrio San José. Lo pararon para escribir una denuncia y, tras ser sometido a una prueba de drogas por la percepción de un fuerte olor por parte de los agentes, dio positivo en cannabis.

No es la única sanción, ya que los agentes de la Policía Local ya han puesto varias multas por circular con este tipo de vehículos por la acera. No son pocos los conductores de patinetes eléctricos que no solo transitan subidos en ellos por lugares habilitados a los ciudadanos que van a pie, sino que, incluso, pasan por pasos de peatones sin bajarse del aparato, originando situaciones de peligro tanto para los viandantes como para otros usuarios de la vía pública. Esto puede ocurrir por desconocimiento de la normativa o por mantener una conducta incívica.

“No estamos llevando a cabo ninguna campaña especial, sino que apostamos por aumentar los controles e intensificar la vigilancia”, ha explicado el concejal de la Policía Local. Una iniciativa que se va a incrementar con la vuelta al cole y el mayor incremento de menores transitando por la ciudad a las horas de entrada y salida de los colegios.

En este sentido, el Reglamento General de Circulación y según se especifica en la página web de la Dirección General de Tráfico (DGT), establece las sanciones por el incumplimiento de la legislación. Así, por circular con patinete eléctrico por aceras o espacios reservados a peatones la multa es de 200 euros; si se circula bajo los efectos del alcohol, la pena pecuniaria se establece entre los 500 y los 1.000 euros; y si es por consumo de drogas, es de 1.000 euros. También se sanciona circular utilizando el teléfono móvil (200 euros); ir dos personas en un VMP (100 euros); usar auriculares (200 euros); o circular por la noche sin luces ni elementos reflectantes (200 euros).