Pablo Ruz: "Estamos preparados para liderar un proyecto de ciudad para todos"

El presidente del Partido Popular de Elche ha comparecido esta mañana ante los medios en la Plaça de Baix para hacer un balance del año 2022 y ha explicado que su candidatura "tiene un proyecto de ciudad, transformador y transversal".

Ruz ha afirmado que el gobierno municipal, encabezado por el alcalde, Carlos González, ha fracasado y "es un gobierno que ya ha sido amortizado". El presidente de los populares también criticaba al gobierno de González por no haber conseguido en la legislatura que Elche haya sido seleccionada para ser la sede de la Agencia Espacial Española y que la Dama no haya podido regresar a su ciudad: "Es un gobierno que ha llegado a su final y un gobierno que ha perdido subvenciones. No han sido capaces de generar y construir nuevo suelo industrial", apuntaba Ruz a los medios.

Tras las críticas a la actuación del gobierno durante el año 2022 y toda la legislatura, Ruz ha querido lanzar un mensaje positivo a los ilicitanos, pensando ya en las elecciones del próximo 28 de mayo. "Estamos preparados terminar de exponer un proyecto de ciudad para todos, transformador y reformista. El año 2022 ha sido un año de fracasos por el equipo de gobierno. Ha sido una legislatura de cero proyectos. El 2023 es un año ilusionante y estamos llenos de esperanza para poder demostrar que hay otra forma de hacer las cosas", finalizaba Ruz cuando se refería a la idea que tiene el Partido Popular para Elche enfocada ya en las próximas elecciones del 28 de mayo.