"La opción de Tete surgió a última hora, pero no se llegó a tiempo"

Manolo Gaspar ha presentado este miércoles su dimisión como director deportivo del Málaga en la sala de prensa del estadio La Rosaleda. En su última rueda de prensa, ha estado abierto a todo tipo de preguntas y, entre ellas, ha aprovechado para explicar el porqué no se puede cerrar la llegada de Tete Morente. Ha reconocido que fue "una opción interesante de última hora", pero que "todo el papeleo" no se pudo cerrar a tiempo porque el Elche estaba "con otra operación (Nteka) a la que dio prioridad y que entró a las 00:00 horas".

El exfutbolista del Málaga ha explicado cómo se produjeron las negociaciones entre Elche y Málaga en las últimas horas de mercado: "A última hora surgieron oportunidades y apareció una situación inesperada con Tete. Realicé mi trabajo con todas las partes y, al final, llegamos a un acuerdo tarde debido a la precipitación de la situación. Queríamos fortalecer al equipo, pero se dieron muchas cosas que requerían atención con poco tiempo, como la redacción de los contratos, el control económico y el acuerdo entre clubes". "El Elche tuvo otra operación (Nteka) que le entró a las 00:00 horas, que era su prioridad, y el tema se retrasó en el tiempo. Estas son las oportunidades del mercado que debemos aprovechar para hacer el negocio con la cantidad adecuada", explicó.

Manolo Gaspar no ha querido señalar a culpables en esta operación frustrada: "No hay una persona responsable. Hay un control económico y varios factores involucrados, como LaLiga, los clubes, los directivos y la redacción de los documentos. Es importante tener agilidad, pero no buscamos culpables, sino soluciones". También ha criticado que la operación se diese por hecha en los medios, generando expectación entre los aficionados: "Dar algo por hecho puede generar falsas expectativas. Había acuerdo y buenas intenciones por ambas partes, pero había un límite para realizar la operación con Tete. El Málaga hizo todo lo posible para fortalecer el equipo, como siempre lo ha hecho al 100%". El problema con la salida de Tete Morente impidió el fichaje del Elche, a última hora, de Alfred N'Diaye.