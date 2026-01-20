Los minutos finales condenan al Elche

El Elche sumó un punto con sabor a derrota ante el Sevilla. El conjunto franjiverde llevaba dos tantos de ventaja a falta de quince minutos para el 90', pero el doblete de Akor Adams impidió el primer triunfo de 2026. Por segunda semana consecutiva, volaron dos puntos en el tramo final.

Es algo que se ha repetido en muchas ocasiones durante la temporada. Sin ir más lejos, el Sevilla también le empató en el Pizjuán al Elche cerca del 90'. Hay más ejemplos de encuentros que se han escapado en los últimos compases: Real Sociedad, Real Madrid, Valencia...

Cierto es que el Elche también ha aprovechado los descuentos para recatar algún punto. En Pamplona, en El Sadar, un tanto de Pedrosa en la prolongación permitió rascar un empate. El saldo, sin embargo, es negativo para el cuadro ilicitano si se toman como referencia los últimos diez minutos de partido.

Sarabia, en sala de prensa, le restó importancia a la situación y dijo que las lesiones limitan al equipo. El Elche acumulaba bajas importantes para la cita ante el Sevilla y más de lo mismo ocurrirá en el Ciutat este viernes, donde también causará baja por sanción Víctor Chust.

A pesar del empate, el Elche mantiene cinco puntos de colchón sobre el descenso. El próximo rival en visitar el Martínez Valero, tras el duelo en Orriols, será el FC Barcelona.