"Milito me contaba lo que es la pasión en Zaragoza; afrontamos el duelo con mucha expectativa, ilusión y ganas"

Sebastián Beccacece, entrenador del Elche CF, ha destacado la importancia de mantener viva la ilusión en la lucha por el ascenso a Primera División, a pesar de la mala racha de tres derrotas consecutivas que ha encadenado su equipo. El técnico argentino no sólo ha reconocido la dificultad del rival, el Real Zaragoza, sino también el desafío que representa jugar en el estadio La Romareda, un estadio que presentará una gran entrada, pese a la mala situación de su equipo.

Beccacece ha dicho que el Elche sigue "abrazado al sueño" y que su objetivo es que "el 2 de junio no quede un gramo de energía". El preparador ha asegurado que el equipo ha afrontado los entrenamientos con "la misma ilusión y compromiso de siempre", enfocándose en la mejora continua y en no dejarse llevar por las consecuencias de los resultados adversos: "La situación de no ganar no completa la felicidad durante la semana; pero el resto es lo mismo: el cómo, la integridad y el sueño que tenemos".

En cuanto a las claves para recuperar el buen camino, Beccacece ha destacado la importancia "del trabajo y la humildad". "A pesar de las carencias, el equipo se mantiene firme en su convicción y compromiso con la idea que nos trajo hasta aquí", ha apuntado. La afición también sigue jugando un papel importante, demostrando su apoyo incondicional a través de gestos como el 'banderazo' que se vivirá este sábado, a partir de las 11:00 horas, en el tramo final del último entrenamiento de la semana. "Se está cambiado esa cultura que se transmite de padres a hijos; cuando las cosas no van tan rodadas, es cuando más hay que estar", ha finalizado.