"El mensaje de Bragarnik en mi despedida me reconfortó y demostró que es una persona cercana al equipo"

Gonzalo Verdú se vestirá este sábado de rival del Elche. El cartagenero ya defiende los colores del equipo de su ciudad, después de seis temporadas en la primera plantilla franjiverde en la que siempre se lograron todos los objetivos marcados, a excepción de la última campaña, en la que se produjo el triste descenso a Segunda División como colistas de la categoría.

Verdú no se siente "el gran perjudicado" de esa temporada, sinoq ue considera que son "cosas del fútbol" estos cambios de ciclo: "El entrenador Beccacece me dijo que quería que mi papel fuera el de capitán, pero yo aspiraba a ser protagonista. El club me trasladó esa idea y no hubo ni siquiera oferta económica porque yo sabía que tampoco iba a estar a la altura de lo que esperaba".

El central del Cartagena reconoce que el partido ante el Elche "será el más exigente de la temporada", tras las dos primeras derrotas por la mínima en el periodo de preparación estival. Considera al Elche "un firme candidato al ascenso a Primera" y recuerda que, tras su despedida, el mensaje que le mandó Christian Bragarnik, propietario del Elche, le reconfortó y demostró que es "una persona cercana al equipo".