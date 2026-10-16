L’Escorxador de Elche, escenario del campeonato de España de improvisación teatral

El centro de producción cultural L’Escorxador de Elche acoge este sábado por la tarde la final del segundo Campeonato de España de Improvisación Teatral, que está enmarcado en el evento 'Orilla Impro Fest'.

Hoy viernes tienen lugar las semifinales y mañana, antes de la final, se celebrará el match donde se disputará el tercer puesto.

El campeonato reúne dos tendencias artísticas. Por una parte, la improvisación teatral, y por otra las Batallas de Gallos, competición de improvisación de rimas entre dos raperos.

Así, habrá dos semifinales y una final y en cada ronda intervienen cinco actores de escuelas, dirigidas por un árbitro.

Van a participar escuelas de teatro de improvisación de Madrid, Valladolid, Gijón y de Alicante.

Los equipos deberán usar su creatividad y su agilidad mental para crear historias al momento, a partir de las premisas que da el árbitro. A la entrada del espectáculo, el público recogerá unas tarjetas donde escribir una palabra o una frase que luego se cogerá al azar para que los actores se enfrenten a una situación con escenas que duran desde minuto y medio a cinco minutos.

Cada ronda consta de cinco a ocho juegos que parten de esas tarjetas escritas por los espectadores en la modalidad de impro mixta con escenas entre dos equipos a partir de una tarjeta e impro comparada donde los equipos por separado crean sus historias. El público es el encargado de votar al más ingenioso, divertido y original.