Josan no se entrena por una gastroenteritis y Pol Lirola se suma al grupo

La baja de José Ángel Carmona en la banda derecha abre una duda en la banda derecha del Elche en la visita al estadio Sánchez Pizjuán. El canterano hispalense ha sido titular en los dos últimos partidos de LaLiga para los franjiverdes y su ausencia abre una oportunidad para Josan Ferrández y Pol Lirola. El primero no se ha entrenado esta mañana por culpa de una gastroenteritis y el segundo sale de una bronquitis, aunque este lunes sí ha estado presente en la sesión de trabajo.

Carmona vio su quinta cartulina amarilla en el partido ante Osasuna de Pamplona. En el Sevilla había visto ocho tarjetas en 16 partidos oficiales, contando Copa del Rey, Champions League y LaLiga, y en el Elche vio la primera en su segunda titularidad. Promedia una amonestación cada dos encuentros. Es uno de los aspectos que debe mejorar el joven jugador andaluz que ha sido una de las sorpresas positivas que ha dejado el mercado de invierno para el Elche.

Josan no debe tener problemas para sumarse al trabajo el miércoles y se jugará con Lirola la titularidad, si finalmente el lateral catalán no abandona la plantilla. El Elche busca a un defensa central y un mediocentro en el mercado de invierno y si firma a esos dos refuerzos tendrá que dar una baja en la plantilla para hacerle sitio, siempre que uno de los dos fichajes no se inscriba con dorsal del filial.