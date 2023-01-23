DEL 21 Y 22 DE ENERO

Resultados de la agenda polideportiva del fin de semana de Elche y comarca

El Atticgo Balonmano Elche sigue sumando victorias y se mantiene con los mismos puntos que el quinto; el Eldense sigue firme al frente de la Primera RFEF tras ganar en Irún

Monserrate Hernández | Felipe Canals

Elche | 23.01.2023 14:01

PRIMERA RFEF

REAL UNIÓN DE IRÚN 0-1 CD ELDENSE

TERCERA RFEF

ELCHE ILICITANO 0-0 HÉRCULES 'B'

CD ACERO 2-1 ATHLETIC CLUB TORRELLANO

REGIONAL PREFERENTE

SANTA POLA 3-1 NOVELDA CF

ELDENSE 'B' 4-1 CD MURADA

NOVELDA UNIÓN 0-1 VILLAJOYOSA

LA NUCÍA 'B' 2-2 CREVILLENTE DEPORTIVO

VILLENA 1-0 UD ILICITANA

DIVISIÓN HONOR

ELCHE 2-3 UCAM MURCIA

LIGA NACIONAL

ELCHE 'B' 3-0 INTANGCO

VALENCIA 'B' 1-0 KELME

PRIMERA NACIONAL FEMENINA

ELCHE 4-0 SPA ALICANTE

FÚTBOL SALA-PRIMERA FEMENINA

JOVENTUT D'ELX 0-2 POIO PESCAMAR

SEGUNDA B MASCULINA

CANET 5-2 NUEVA ELDA

BALONMANO-LIGA GUERRERAS IBERDROLA

ATTICGO CBM ELCHE 27-24 AULA VALLADOLID

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

AGUSTINOS ALICANTE 30-23 ATTICGO CBM ELCHE

BM ELDA CENTRO EXCURSIONISTA ELDENSE 25-24 CB MISLATA

LEVANTE MARNI 25-25 HISPANITAS PETRER

VOLEIBOL-PRIMERA NACIONAL

CV ELCHE 3-1 SOLÍS ADEVA

BALONCESTO-LIGA EBA

CB ILICITANO 82-74 ORGANIC BEGASTRI

IFACH CALPE 83-60 JORGE JUAN NOVELDA

WATERPOLO-PRIMERA FEMENINA

CW ELX 8-11 DOS HERMANAS

SEGUNDA MASCULINA

CW ELX 12-9 DOS HERMANAS

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