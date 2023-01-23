Resultados de la agenda polideportiva del fin de semana de Elche y comarca

PRIMERA RFEF
REAL UNIÓN DE IRÚN 0-1 CD ELDENSE
TERCERA RFEF
ELCHE ILICITANO 0-0 HÉRCULES 'B'
CD ACERO 2-1 ATHLETIC CLUB TORRELLANO
REGIONAL PREFERENTE
SANTA POLA 3-1 NOVELDA CF
ELDENSE 'B' 4-1 CD MURADA
NOVELDA UNIÓN 0-1 VILLAJOYOSA
LA NUCÍA 'B' 2-2 CREVILLENTE DEPORTIVO
VILLENA 1-0 UD ILICITANA
DIVISIÓN HONOR
ELCHE 2-3 UCAM MURCIA
LIGA NACIONAL
ELCHE 'B' 3-0 INTANGCO
VALENCIA 'B' 1-0 KELME
PRIMERA NACIONAL FEMENINA
ELCHE 4-0 SPA ALICANTE
FÚTBOL SALA-PRIMERA FEMENINA
JOVENTUT D'ELX 0-2 POIO PESCAMAR
SEGUNDA B MASCULINA
CANET 5-2 NUEVA ELDA
BALONMANO-LIGA GUERRERAS IBERDROLA
ATTICGO CBM ELCHE 27-24 AULA VALLADOLID
PRIMERA ESTATAL MASCULINA
AGUSTINOS ALICANTE 30-23 ATTICGO CBM ELCHE
BM ELDA CENTRO EXCURSIONISTA ELDENSE 25-24 CB MISLATA
LEVANTE MARNI 25-25 HISPANITAS PETRER
VOLEIBOL-PRIMERA NACIONAL
CV ELCHE 3-1 SOLÍS ADEVA
BALONCESTO-LIGA EBA
CB ILICITANO 82-74 ORGANIC BEGASTRI
IFACH CALPE 83-60 JORGE JUAN NOVELDA
WATERPOLO-PRIMERA FEMENINA
CW ELX 8-11 DOS HERMANAS
SEGUNDA MASCULINA
CW ELX 12-9 DOS HERMANAS