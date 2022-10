Jorge Almirón vuelve al Elche con Pablo Manusovich y Diego Osses

Jorge Almirón se pone esta tarde a los mandos del Elche. El entrenador argentino ha sido la apuesta personal de Christian Bragarnik para reconducir el rumbo del equipo, colista de Primera División, y para esta tarea volverá a contar con su cuerpo técnico formado por Pablo Manusovich y el preparador físico Diego Osses. Habrá un ayudante más que se sumará a este grupo de trabajo.

La sesión de trabajo que estaba prevista para esta mañana se ha retrasado a la tarde para que Almirón y sus ayudantes tengan tiempo de ponerse al día y preparar las claves del siguiente encuentro. El entrenamiento se pasó a las 17:30 horas, a puerta cerrada en el estadio Martínez Valero, minutos antes de que el Elche confirmara públicamente el regreso del técnico argentino al banquillo franjiverde.

A Jorge Almirón no se le ha visto esta mañana en el Martínez Valero y se espera para este mediodía su regreso a la entidad. Manusovich sí ha estado en el club mientras que Osses tiene que volar desde Argentina. Sí han acudido al estadio, por este orden, el secretario técnico, Sergio Mantecón; el presidente Joaquín Buitrago; y el propietario Christian Bragarnik, que ha llegado en su vehículo particular, en torno a las once de la mañana, acompañado por una persona de su confianza.

Bragarnik deseaba darle la oportunidad a Sebastián Beccacece, pero el hecho de que no cumpliera los requisitos del JIRA Panel UEFA propició que se decantase por Jorge Almirón, que no había entrado en las quinielas. Más allá de Vicente Moreno, al propietario del Elche no le convencían las propuestas nacionales que había en el mercado. El año pasado ya barajó la opción del regreso de Almirón, como reconoció a la prensa, y ahora se ha decidido a dar este paso en contra de la opinión pública.