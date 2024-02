La ilicitana Ángela Martínez nadará en la prueba de Aguas Abiertas en París 2024

Tiene sólo 19 años y Ángela Martínez va camino de convertirse en una de las grandes nadadoras del deporte español. A su edad, ya ha logrado el billete para competir en los próximos Juegos Olímpicos de París 2024 representando a España y a su ciudad, Elche. Allí comenzó a dar sus primeras brazadas en las piscinas municipales, en la cantera del Elche Club Natación. Su decimotercer puesto en el Mundial de Doha (Qatar) confirmó su clasificación, junto a su compañera en la selección española, María de Valdés.

Desde hace tiempo, Jaime Sánchez, presidente del Elche Club Natación, viene poniendo en valor el talento de esta joven que siempre ha despuntado de una manera asombrosa, con numerosos éxitos a nivel nacional e internacional desde la edad junior. Introvertida y tímida fuera del agua, centrada en sus estudios y esforzada en su deporte, Ángela Martínez es poco propicia a dejarse ver ante los medios de comunicación. El tiempo lo dedica a entrenarse y a aplicarse ante los libros.

Elche le reconoció en la última Gala del Deporte como la mejor de la ciudad en la edición de 2022. Un año antes se trasladó a Málaga para poder entrenarse al más alto nivel con los Juegos Olímpicos de París 2024 en el horizonte. En Doha, se repartían 13 plazas para París y la ilicitana pasó el corte, después de haber comenzado a remolque en la competición y haber protagonizado una remontada no apta para cardiacos, por sólo tres segundos: “Cuando terminé, me temía lo peor. Pensaba que estaría en el límite entre la alegría y la decepción, pero creía que no había entrado. Se mezcló la confusión, la tensión y el enfado, pero la emoción fue tremenda cuando me dieron la noticia”.

A Ángela Martínez le pudo pasar factura el proceso vírico que sufrió en enero, aunque ella no es de las que pone excusas. Ahora le queda una segunda oportunidad para conseguir la mínima en las pruebas de 800 metros y 1500 metros, en junio, por lo que también podría nadar representando a la bandera española y a su ciudad, en Elche, en París 2024, dentro de la piscina.