"Haremos lo mejor para el Villarreal y para Morlanes, sabiendo que queremos mantenerlo"

Unay Emery, técnico del Villarreal, ha comparecido este miércoles en rueda de prensa para hablar de la previa del último amistoso de pretemporada ante el Leeds United. El técnico vasco se ha referido a la situación del mediocentro Manu Morlanes, del que ha reconocido que está cuajando una buena pretemporada, aprovechando las bajas del equipo la línea medular, pero también ha confirmado que el centro del campo está “poblado con gente importante” por lo que ha dejado abierta la opción para que salga cedido: “Haremos lo mejor para el club y para él, pero sabiendo que queremos para mantenerlo (en propiedad)”.

Emery ha recordado que para el duelo de este sábado no podrá disponer de Capoue, Coquelin, Parejo, Iborra y Moi Gómez, lo que supone la ausencia de cinco de los siete mediocentros de la plantilla. Sólo le quedan disponibles Trigueros y Morlanes, pretendido por el Elche. Ante esta situación tendrá que mantener al canterano hasta que no recupere efectivos y de cara a la final de la Supercopa de Europa tendrá que improvisar otras soluciones como Foyth, Baena o Alberto Moreno. Para la final seguro que no dispondrá de Pareja y Capoue podría llegar justo, al igual que Iborra, Coquelin y Moi Gómez.

Sobre la posible cesión de Morlanes, Emery ha dicho que “es un jugador del club, criado con mucho mimo en la cantera”. “Viene de una cesión al Almería que le curtió y en la pretemporada ha ido dando buenos pasados; el verano pasado no pudo hacerla por una lesión. Está protagonizando un progreso de evolución interesante para el grupo, pero contamos con un centro del campo poblado, con gente importante y contamos con ello. La temporada va a ser larga y dura, pasando de la Europa League a la Champions, buscando mejorar en la Liga y en la Copa. Queremos estar en las tres competiciones y Morlanes está cumpliendo las expectativas. Haremos lo mejor para el club y para él, pero sabiendo que queremos para mantenerlo”, ha explicado.

La decisión sobre la cesión del futbolista queda en manos del Villarreal y habrá que esperar unos días, aunque una vez que se recuperen efectivos a disposición de Unay Emery será más fácil conseguir el objetivo de Escribá y Bragarnik para el centro del campo del Elche.