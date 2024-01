Felipe VI, a la Dama de Elche Viviente: "Espero que el tocado no pese mucho"

Como ocurrió el pasado año, Elche ha sido protagonista durante el recorrido de los reyes de España en la inauguración de la feria Internacional de Turismo de Madrid, FITUR 2024. En esta ocasión, los Reyes de España, Don Felipe y Doña Letizia, no han pasado por el stand de Elche, pero tanto el alcalde, Pablo Ruz como la Dama de Elche Viviente han podido saludar al rey Felipe VI, quien se ha dirigido directamente a la Dama Viviente deseándole que " la indumentaria que lleva, no pese mucho". Este amable gesto por parte del monarca no ha pasado desapercibido para las autoridades y reporteros que cubrían este acto de inauguración.

Además de la presencia de la Dama Viviente, el Palmeral, Patrimonio de la Humanidad, es el buque insignia de la promoción de Elche, que participa en fitur con un stand renovado de 30 metros cuadrados de superficie y en el que una palmera natural de cuatro metros de altura brilla con luz propia.

La concejala de turismo, Irene Ruíz, ha destacado la apuesta de esta ciudad por la "promoción del palmeral, no solo por su atractivo natural sino para que quienes se planteen visitarnos este año conozcan más a fondo lo que representa desde el punto de vista patrimonial e histórico".