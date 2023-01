Esther Díez destaca la emergencia climática y la vivienda en su proyecto y afirma que no irá en la lista si no es elegida en primarias

LEER MÁS Esther Díez anuncia su candidatura a las primarias de Compromís per Elx para ser alcaldable en mayo

La candidata a las primarias de Compromís per Elx y actual concejala de Movilidad, Esther Díez, ha resumido esta mañana que el objetivo de su candidatura es "apostar por elementos importantes en la ciudad como la vivienda. la industrialización o la emergencia climática" y ha añadido que si no es elegida "no ocupará una silla" y descarta formar parte de la candidatura si no es la número uno.

Díez ha señalado que durante estos años los indicadores laborales en la ciudad son mejores, que la ciudad necesita una regeneración urbana con una especial atención en la vivienda y sobre todo, ayudar a los huertos urbanos del Camp d'Elx y el Palmeral, y asegurar actividades sostenibles y viables de cara al futuro. "Apostamos por una ciudad más humana y más verde, y en este sentido hay un colectivo que es especialmente vulnerable de la emergencia climática como son los niños y niñas. Necesitan espacios más verdes y a partir de la nueva legislatura debemos poner en marcha un proyecto para hacer de las escuelas un espacio seguro. Hablamos de pacificar el tránsito de los entornos de los centros educativos, actuaciones de urbanismo, crear elementos de seguridad", ha apuntado Díez.

Esther Díez durante la comparecencia de este jueves ante los medios | Compromís per Elx

En relación con las primarias y las candidaturas de cara a las próximas elecciones de mayo, a Díez le sorprende que otras formaciones políticas 'participen' o quieran influir en el proceso de interno del partido posicionándose en un bando si es que sale elegida una candidata determinada. "Me sorprende que haya formaciones que quieran condicionar el proceso de primarias. Yo defiendo esa candidatura amplia, lo decía hace un año y lo sigo diciendo a día de hoy. Estamos en un momento crucial y tenemos que sumar todos los esfuerzos posibles. Ha habido algunas lecturas incorrectas en relación con ese pacto. Creo que las condiciones de ese pacto no van a depender de quién gane o sea la número uno de Compromís", ha recalcado la candidata para las primarias del partido en el mes de febrero.

Díez ha subrayado que, si finalmente no es elegida como candidata para presentarse a las elecciones del 28 de mayo, "no ocupará una silla" y no formará parte de la candidatura de Compromís en el próximo mes de mayo. "Yo solo me he presentado a cabeza de lista y creo que es lo coherente. Presento un proyecto político para 2023 y si la ciudadanía entiende que tiene que ser otra alternativa, lo coherente y lo lógico es no formar parte de esa candidatura porque mi ambición no es estar aquí por estar ni estar ocupando una silla. Estoy aquí por defender un proyecto político", señalaba la concejala de Movilidad de Elche.

Además, Díez ha señalado que si hay alguna posibilidad de cambiar la ubicación del Mercado provisional debe estudiarse e intentar reubicar el mercado en otro lugar. "No hay un espacio en el entorno que pueda asumirlo, de momento no hay otra ubicación. Hay que encontrar una solución y alternativa viable", ha señalado.