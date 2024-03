Juanjo Ávila destaca el buen momento deportivo del Atticgo Elche y trabaja para evitar problemas económicos

¿Cómo valora el rendimiento deportivo del equipo femenino del Atticgo Club Balonmano Elche?

Estamos haciendo una temporada estupenda, no se puede pedir más, pero también es cierto que no hemos conseguido nada todavía. Es un buen momento, pero lo más importante es seguir apoyando.

El Atticgo Club Balonmano Elche sigue vivo en las tres competiciones. No se ha conseguido nada, pero estar vivo en todas las competiciones es una gran noticia...

Con tantos partidos en tan poco tiempo, va a ser muy difícil poder competir a tope en las tres competiciones, si es que realmente llegamos hasta el final en todas, pero vamos a ver hasta dónde somos capaces de competir.

Katia Zhukova se ha despedido con un emotivo vídeo. ¿A qué se debe su marcha?

Ha sido ella la que nos pidió salir porque quería vivir una experiencia fuera de Elche y ver cómo le van las cosas en otros sitios. No ha sido decisión del club.

La entidad disfruta del presente, pero piensa en el futuro, con varios fichajes y renovaciones. ¿En qué porcentaje está avanzada ya la plantilla?

Ahora estamos intentando que Tessa (Van Zijl) no se deje el balonmano. Si ella se retirara, pues habría que buscar a lo mejor una zurda, una lateral derecho, pero quitando eso, no creo que haya más incorporaciones. Queremos renovar a más jugadoras, a la columna vertebral del equipo, más o menos a todas las jugadoras que están participando con Joaquín Rocamora. La idea es seguir igual, sin cambios notables. Habrá pequeños retoques para hacer hueco a las que entran, pero la base va a ser la misma porque la cosa está funcionando muy bien.

Desde el punto de vista económico, la temporada no ha sido tan buena como la anterior. ¿En qué situación está el Club Balonmano Elche?

Es cierto que ya no va también como antes. Este año tenemos un déficit presupuestario que estamos cubriendo con beneficios de temporadas anteriores. De cara a la temporada que viene, podemos tener problemas porque algunos patrocinadores lo van a dejar y estamos intentando hablar con las instituciones para que nos echen una mano a buscar una vía de financiación para esos recortes que tenemos.

Atticgo sí continúa, por dos años más...

Sí, el principal patrocinador nos permite hacer cosas que antes ni podíamos soñar y estamos muy agradecidos a ellos.

¿Y cómo esperan cubrir ese déficit?

Lo de este año se cubrirá con beneficios de las dos temporadas anteriores, que fueron muy buenas económicamente y de las que todavía nos queda un pequeño remanente, pero no será suficiente si la cosa sigue como pensamos. Tampoco está todo cerrado, los patrocinadores todavía no han decidido al 100% si van a seguir o no, entonces siempre trabajamos con esa incertidumbre hasta el último momento sin saber con qué contamos.