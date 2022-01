El Elche ultima la cesión de Lucas Olaza hasta final de temporada

El Elche CF encara la recta final del mercado de invierno con diferentes negociaciones por parte del propietario Christian Bragarnik en fase de ebullición. La contratación de Lucas Olaza apunta a ser el primer movimiento en esta recta final del mercado de fichajes. Real Valladolid y Elche están cruzándose la documentación para concretar el préstamo del internacional uruguayo, que ocupa la demarcación de lateral izquierdo y será la competencia directa de Johan Mojica.

La operación incluirá una cláusula de compra opcional a final de temporada. El Real Valladolid no quiere renunciar a los cerca de 2 millones de euros que tuvo que pagar por su fichaje el pasado mes de junio. La entidad pucelana ejecutó la opción de compra obligatoria que negoció la anterior dirección deportiva.

Lucas Olaza, de 27 años, llega preparado para jugar. A lo largo de toda la temporada ha contado con minutos en Segunda División. Aunque no ha sido un jugador insustituible, Pacheta ha contado con él en once jornadas y tres partidos de Copa del Rey. El hecho de que Olaza no quisiese jugar en la categoría de plata para no perder la órbita de su selección, y su deseo de regresar a Primera, le apartaron de los planes del técnico burgalés. Mojica, que ahora se encuentra concentrado con Colombia, tendrá competencia directa.