Pere Milla no se ha presentado este lunes en el entrenamiento del Elche y cuenta las horas para hacer oficial su salida inminente al Espanyol. El delantero ha puesto rumbo a Barcelona donde tiene previsto pasar el reconocimiento médico, firmar su nuevo contrato y convertirse así en el primer fichaje perico para el nuevo curso.

La operación de traspaso de Pere Milla, que el mes que viene cumplirá 31 años, se ha cerrado en 2,5 millones de euros, más un variable de medio millón de euros en caso de que el Espanyol logre el ascenso a Primera División. El delantero catalán también ha ayudado a su salida, para confirmar su expreso deseo, y ha dejado un pago a su cuenta a favor del Elche CF. En el equipo ilicitano le quedaba lo que resta de temporada y dos años más, a lo que podría sumar otra campaña añadida en el equipo catalán.

El todavía delantero del Elche tiene previsto regresar al estadio Martínez Valero en los próximos días (podría ser la semana que viene, tras debutar con el Espanyol) con la intención de recoger sus pertenencias y despedirse en persona de sus compañeros, con algunos de los que ha compartido vestuario durante las últimas cuatro temporadas. En su hoja de servicio deja 146 partidos oficiales y 29 goles como franjiverde, entre los que destaca el que valió el ascenso a Primera División en agosto de 2020, en Girona.

Pere Milla ha optado por emprender una nueva aventura en un rival de la Segunda División. Esta decisión le permitirá estar cerca de su familia en Lleida, especialmente ahora que está a punto de ser padre, y tratar de ser importante. En el Elche argumentó para su adiós, además del factor personal, el hecho de no sentirse importante para Sebastián Beccacece, que no le dio la titularidad en el Festa d’Elx, ante el Parma, ni en el primer de liga contra el Racing Club de Ferrol. Sin embargo, BKCC siempre ha tenido palabras de reconocimiento para el futbolista pese a que en el tramo final de la pasada campaña y durante la pretemporada no ha brillado a su mejor nivel, quizá con la cabeza puesta en su salida.

Por el momento, el jugador no se ha pronunciado sobre su adiós, aunque deberá hacerlo una vez que se confirme su traspaso. Esta decisión ha causado descontento entre una parte significativa de los seguidores del Elche, especialmente tras los acontecimientos del verano pasado en torno a su renovación y su polémico comunicado. Sin embargo, nadie puede dejar de reconocer su rendimiento y, sobre todo, el gol histórico que selló el ascenso a la Primera División en Girona en el verano de 2020.