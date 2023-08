Pere Milla pide salir del Elche para irse al Espanyol

Pere Milla quiere abandonar el Elche. El delantero catalán ha trasladado a la entidad franjiverde su intención de salir del club para fichar por el Espanyol. En breve será padre, quiere estar cerca de casa y la propuesta del conjunto catalán le atrae para integrarse en el proyecto de Fran Garagarza, quien ya le fichara para el Eibar, en su estreno en Primera División. El conjunto catalán ya le quiso la pasada temporada, para la máxima categoría, con Domingo Catoira como director deportivo.

El Elche ha comunicado al jugador y a su representante, Egoitz Basurto, que cuenta con el futbolista. No fue titular en el estreno liguero ante el Racing Club de Ferrol, pero sí disputó minutos como recurso del entrenador Sebastián Beccacece para intentar empatar el encuentro. Dado que el jugador ha pedido salir y ha mostrado su voluntad de no seguir, asegurando que no se siente importante, la entidad franjiverde ha tasado en tres millones de euros su traspaso y la operación se tendrá que mover en esas cifras si Pere Milla quiere dejar el Elche.

El futbolista no se siente indiscutible, a la vista de que Beccacece ha usado en los dos últimos encuentros, ante Parma y Racing de Ferrol, a Nico Fernández y Fidel como escoltas de Lucas Boyé. El Elche no está dispuesto a dejar salir a uno de sus jugadores más importantes, pero ante la insistencia del futbolista aceptará su traspaso si llegan tres millones de euros.

El Espanyol ha hecho caja con el traspaso de Sergi Darder al Real Mallorca, por ocho millones de euros más dos en variables, además de la venta de otros dos canteranos por ocho millones de euros en total, y está en buena situación para hacer frente a esta cantidad. La cláusula de Pere Milla, en Segunda División, asciende a seis millones de euros. Los de Garagarza y Diego Martínez buscan en el mercado dos extremos y un delantero.

A principios de pretemporada, el nombre de Pere Milla sonó para algunos equipos de Primera División, si bien ninguno de esas propuestas llegó a concretarse. Ahora es un rival directo del Elche, como es el recién descendido Espanyol, el que ha movido ficha y el futbolista es el que ha dado el paso. En la plantilla franjiverde es uno de los profesionales mejor valorados, tras su renovación de la pasado temporada, y el segundo mejor pagado de la plantilla. En este caso, no es un problema de dinero, sino de intenciones y Pere Milla quiere cambiar de rumbo para volver a estar cerca de casa, es natural de Lleida, y enrolarse en el proyecto del Espanyol.

Pere Milla es un jugador querido por la afición tras haber militado en el club durante las últimas cuatro temporadas, en las que ha marcado goles importantes, como el del ascenso a Primera División en Girona u otros vitales en la máxima categoría. El año pasado ya provocó uno de los culebrones del verano con su renovación, llegando a despedirse de la afición a través de un controvertido comunicado, y en este tramo final del calendario va camino de convertirse de nuevo en noticia por la situación que ha trasladado al club ilicitano.