Elche, un equipo y una única afición: "Juntos por tu escudo, un sentimiento eterno”

Un tifo de 40 metros de largo por 15 metros de alto recibirá al Elche CF cuando salte al terreno de juego para enfrentarse al Cartagena, colista de la categoría. La Federación de Peñas de la entidad franjiverde ha estado trabajando durante la semana para preparar esta enorme pancarta que se descolgará desde el anillo superior de la grada de Preferencia del estadio Martínez Valero.

Elche: "Juntos por tu escudo, un sentimiento eterno"

El tifo que han preparado los aficionados del Elche CF presenta en un lado el escudo en color del club y en la otra parte el mensaje: “Juntos por tu escudo, un sentimiento eterno”. Más de 20 peñistas serán los encargados de dejar caer esta lona que se desplegará ante la grada inferior de Preferencia a la salida de los dos equipos. De esta manera, el conjunto franjiverde ha recogido el guante lanzado por sus futbolistas, directivos, propietario y, sobre todo, su entrenador, Sebastián Beccacece, que siempre ha apelado a la unión para conseguir el “sueño” del ascenso a Primera División.

La Grada de Animación del Elche pide que la afición anime hasta el final

Esta no ha sido la única iniciativa que se ha desarrollado a lo largo de la semana por parte de los aficionados. De hecho, la Grada de Animación Fondo Sur 1923 ha elaborado un vídeo que se ha viralizado a través de las redes sociales en el que también se anima a los seguidores que este domingo acudan al Martínez Valero a quedarse animando hasta el final, para despedir a los jugadores y técnico al final del encuentro. Hasta ahora, los futbolistas se habían acostumbrado a acudir a la zona sur para celebrar las victorias del equipo y ahora esta alegría se quiere compartir con el resto de zonas del estadio.

Beccacece agradece el comportamiento de la afición del Elche

El entrenador del Elche, Sebastián Beccacece, se refería en la previa al comportamiento de la afición franjiverde: “Nos emociona porque el sentimiento del aficionado es móvil. No es lo mismo jugar con gente que sin ese condimento. La gente expresa sentimiento y lealtad. Lo más importante es el Elche y no los nombres propios. Nosotros estamos de paso y la entidad siempre será el reflejo de unión de la sociedad. Me gusta ver la unión y que la gente venga en familia. Si soñamos separados, no tendremos chance; con trabajo y dedicación, sí es posible”.