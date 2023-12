Febas, centrocampista del Elche: "La segunda parte ha sido una vergüenza de todos"

Explicación de la derrota: “En el descanso, sabíamos que iban a ir a ganar a pecho descubierto y que, por eso, la segunda parte sería más dura. Con el cambio de Umaro y con dos delanteros rápidos, nos han hecho daño”.

Cambio para mal en la segunda parte: “Con balón, ellos presionaban e iban más al hombre. No podemos renunciar a nuestro juego, y si nos presionan, debemos conducir, buscar el pase o salir desde atrás. Cometimos errores muy tontos, y ellos nos marcaron dos goles evitables”.

No ha estado tan participativo como en otros partidos: “En la segunda parte, he aparecido menos con el balón por la presión; si no recibes, es más complicado, En la primera estuvimos mejor, pero habrá que seguir trabajando para poder mejorar”.

Afición: “Sobre todo, duele la derrota por ellos. Pedimos perdón por cómo ha sido la derrota. Podemos perder, pero siendo como somos; la segunda parte ha sido una vergüenza de todos. No puede volver a pasar lo que ha sucedido en la segunda parte”.

Muchas pérdidas: “Podemos perder la pelota, pero debemos estar bien colocados con vigilancias adecuadas y no lo hemos estado. La gente subía sola y eso no puede ser. Debemos mejorar mucho; en la segunda parte, con ellos más arriba, nos han pillado más descolocados”.

Sensación en el vestuario: “Ahora, estamos hundidos, pero confío en el equipo y en el grupo. Por suerte, el viernes tenemos otro partido para revertir lo que ha pasado en la segunda parte. A partir de mañana, a trabajar duro y estar fuertes”.