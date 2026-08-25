En Elche continúan las obras de rehabilitación y reurbanización del Mercado Central

Las obras de rehabilitación y reurbanización del Mercado Central avanzan con el revestimiento superior de zinc de la cubierta. La estructura metálica interior de los puestos ya se encuentra instalada, a falta del forjado superior de la misma.

Asimismo, en el interior del edificio han comenzado los trabajos de división entre los diferentes puestos mediante ladrillo y se va a proceder con el tratamiento ignífugo de la estructura para garantizar su protección frente a incendios.

En paralelo, continúan las actuaciones arqueológicas en los baños árabes, concretamente se está interviniendo en la zona del ‘hipocausto’, una cavidad que solía emplearse para climatizar las estancias a través de la circulación de aire caliente.

Durante los próximos días, se comenzarán los trabajos de fontanería y saneamiento del Mercado Central.

De igual manera, en los últimos meses también se ha avanzado en la reurbanización del entorno del Mercado Central, como es el caso de la Plaza Menéndez Pelayo, donde se ha renovado el arbolado y se ha sustituido el pavimento.

El proyecto contempla la rehabilitación de unos 3.500 metros cuadrados entre el edificio y su entorno, con una inversión de 8,8 millones de euros. El futuro Mercado Central contará con 24 puestos de venta tradicional de unos 15 metros cuadrados, además de espacios gastronómicos y de restauración.

La próxima actuación prevista tendrá lugar en la Plaza de las Flores, donde se procederá con la homogeneización del pavimento y se mejorará su integración.