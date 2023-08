Elche: Boyé acude al estadio mientras espera de cerrar su salida al Granada

Lucas Boyé sigue en Elche. Al menos, de momento. El delantero argentino ha acudido este lunes al estadio Martínez Valero, a la espera de saber qué va a pasar con su futuro. El acuerdo del jugador con el Granada es total, incluso antes del encuentro ante el Villarreal B, y queda a la espera del entendimiento entre clubes.

Boyé ha llegado al Martínez Valero en torno a las nueve y media de la mañana, una hora después de que sus compañeros iniciaran la primera sesión de entrenamiento de la semana en el Díez Iborra. El jugador ha saludado en la puerta del estadio a sus amigos y compañeros Fidel Chaves y Pedro Bigas, antes de acceder a las oficinas.

El nueve del Elche confía en que todo se pueda cerrar este lunes para coger las maletas y poner rumbo con destino al nuevo Los Cármenes, donde le espera un contrato por cuatro años. Pero antes de todo eso el Granada tendrá que apretarse y aceptar las condiciones mínimas exigidas por Christian Bragarnik y Sergio Mantecón, con un ingreso fijo de 7 millones de euros por el 70% de su pase, dos millones de euros en variables (partidos, goles y permanencia en Primera) y una venta o recompra obligada si llega una propuesta de 10 millones.

El problema con el que se encuentra el Granada es que tiene el control económico al límite y va a tener difícil estirarse más hasta que no saque de la plantilla a Shon Weissman. El delantero israelí aún no ha encontrado destino y, aunque los andaluces han querido incluirlo en la operación de Boyé, el Elche no le tiene en sus planes. Mientras tanto, Valencia y Olympiacos han vuelto a sondear la situación del ariete argentino. La espera no se puede dilatar mucho más.