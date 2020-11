Eduardo García-Ontiveros pide ciclocarriles en Elche para acabar con los problemas suscitados con los nuevos carriles bici exclusivos

Eduardo García-Ontiveros, concejal no adscrito en el Ayuntamiento de Elche, ha propuesto la transformación de la avenida Juan Carlos I y la calle José María Buck en vías con ciclocarriles como solución a la problemática surgida a raíz de que en esa zona se ha eliminado una calzada de circulación de vehículos a motor para transformarlo en un carril bici de doble dirección.

Ambas actuaciones han levantado las críticas de vecinos de la zona, pero especialmente problemática ha sido la ejecutada en la avenida Juan Carlos I, por la que tiene acceso el colegio Jesuitinas, de modo que los habituales problemas de tráfico de esa zona desde hace años a la hora de entrada y salida de las clases se han visto agravados de forma muy considerable al eliminarse un carril de circulación de coches.

Esta semana, durante los primeros días de puesta en los que la avenida Juan Carlos I se ha quedado con un único carril de circulación para vehículos a motor, los atascos de tráfico en torno a las horas de entrada y salida al centro escolar han levantado las quejas de conductores, vecinos y comerciantes de toda la zona, e incluso las retenciones se han extendido a calles aledañas como Daoiz o incluso los alrededores de Huerto Ripoll.

La situación, aunque sin tantos problemas de tráfico, se ha repetido en otro de los nuevos carriles bici que se ha creado, concretamente en el de la calle José María Buck.

La oposición municipal ha criticado la actuación llevada a cabo por el equipo de gobierno local, formado por PSOE y Compromís per Elx. El concejal no adscrito en el Ayuntamiento de Elche, Eduardo García-Ontiveros, ha planteado como solución a la situación la transformación de los nuevos carriles bici en calles con ciclocarriles, en las que coexiste la circulación de vehículos a motor con las bicicletas teniendo preferencia éstas y estando la velocidad limitada

“Creo que adoptar esa iniciativa en vez de carriles bici podría ser la solución al problema creado, y otorgar tanto a las bicicletas como al resto de vehículos espacio adecuado sin obstáculos físicos”, ha explicado García-Ontiveros que ha añadido que con una ciclo calle, al ser una vía permitida para todos los vehículos, pero con prioridad para las bicicletas, “no se eliminan carriles y a la vez las bicicletas circulan de forma segura por el centro de la calzada compartiendo espacio con el resto de vehículos” con lo que “se evitaría los atascos en horas punta y los problemas de seguridad vial que están existiendo”.

García-Ontiveros ha afirmado que “lo que es evidente es que nadie está en contra de la bicicleta pero sus usuarios deben tener una existencia más pacífica en el entorno circulatorio de la ciudad; estas actuaciones deben afrontarse de otra forma, que suponga el menor quebranto al resto de vehículos que circulan por las calles de Elche, y no generando más problemas o creándolos donde no los había.”

Sin Plan de Movilidad Urbana aprobado

Asimismo, el concejal no adscrito ha lamentado que los nuevos carriles bici proyectados en el marco del Plan de Movilidad Urbana Sostenible del Elche hayan comenzado a ejecutarse sin que ese documento marco previo esté aprobado y sin contar con el “preceptivo” informe del área de Tráfico que avale la medida: “El informe de tráfico que debe ser preceptivo para acometer este tipo de actuaciones respecto de la circulación de vehículos de la ciudad no ha sido publicado hasta el pasado día 10 de noviembre, con lo que nos encontramos, por un lado, con unas instalaciones de carriles bici provisionales que pueden ser revertidos cuando sea aprobado el plan de movilidad, y además se ha afrontado su creación sin tener de forma oficial el informe de tráfico”, ha señalado el concejal no adscrito que ha concluido que eso “es hacer la casa por el tejado, sin esperar a que el Plan de Movilidad Urbana Sostenible fuera aprobado definitivamente y sin tener encima de la mesa el informe de tráfico, que es necesario para acometer dichas obras por lo que no vale con que ese informe ahora haya aparecido a posteriori porque este tipo de cuestiones tienen sus tiempos y sus procesos, y en este asunto se ha corrido demasiado”.

A juicio de Eduardo García-Ontiveros, apostar por el tipo de vías propuestos es “una medida sencilla y más barata que crear carriles bici imposibles y se puede acometer en la mayoría de las calles de la ciudad”. Además, las calles con ciclocarriles “sirven para educar en la necesidad de compartir el espacio público y para recordar que en las nuevas ciudades, más sostenibles, más seguras y más tranquilas, se necesita un tráfico más sosegado, necesitamos entendernos de una manera pacífica”.