Detenido en Elche cuando circulaba en un patinete eléctrico cuadriplicando la tasa máxima de alcohol permitida

Agentes de la Policía Local de Elche han detenido a un hombre de 40 años de edad que circulaba en un patinete eléctrico cuadriplicando prácticamente la tasa de alcohol máximo permitida en España para conducir un vehículo a motor y que agredió, empujando, a uno de los agentes que trataba de identificarlo después de sorprenderlo conduciendo ese patinete mientras se tambaleaba.

El hombre llevaba oculto en el calcetín del pie izquierdo un trozo de plástico con una sustancia de color blanco, al parecer anfetamina, que le fue intervenida.

En la prueba de alcoholemia a la que fue sometido dio resultado positivo, presentado en el primer examen realizado 0,94 miligramos por litro (mg/l) en aire espirado, cuando el máximo permitido para conducir en España está en 0,25 mg/l en aire expirado.

Según ha explicado este martes el Ayuntamiento de Elche, los hechos se produjeron el pasado mes de septiembre y tras someterse al test de alcoholemia el implicado comenzó a increpar a los agentes con frases en voz alta como “no sé por qué me habéis parado, en vez de hacer otras cosas más importantes; no paráis de tocarme los huevos y no valéis para nada”.

Un agente requirió al hombre que dejase de gritar y el sujeto respondió con un empujón, lo que provocó el tropiezo del policía contra un vehículo estacionado.