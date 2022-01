Pipa Benedetto: “Ya cumplí mi palabra con Boca: siempre seré hincha y ahora vuelvo como jugador al club que amo”

Al último sueño de la afición de Boca Juniors y del Pipa Benedetto sólo les separa la firma. El delantero argentino ha acudido este martes al estadio Martínez Valero para recoger sus pertenencias y cerrar las maletas, cargadas de ilusión, antes de subirse mañana al avión que le llevará a la Bombonera. “Dije que volvería a Boca Juniors de una manera u otra y ya cumplí mi palabra: siempre seré hincha de ese club y ahora se me ha dado la oportunidad de regresar como jugador al club que amo”.

Darío Benedetto, que antes de decir adiós ha tenido tiempo de hacerse fotos y firmar sus últimos autógrafos a los aficionados del Elche, ha reconocido que será “un hincha más” del conjunto ilicitano desde la distancia, pero que sentía la necesidad de contar con más minutos” y de volver a sentirse importante: “Quiero buscar los minutos que en el Elche no tenía. Seguiré apoyando a la entidad desde el lugar que me ahora me toca. Me siento contento con este paso por el Elche, en el que he aprendido muchas cosas, y a la vez estoy contento por volver al club que amo”.

Al Pipa le hubiese gustado despedirse de otra manera de la afición en el estadio Martínez Valero, aunque la ilusionante propuesta xeneize y unos inoportunos problemas en el aductor se lo van a impedir: “Hubiese estado bueno decir adiós desde el campo, pero andaba con unas molestias en el aductor y prefería no arriesgar porque ya estaba hecho el tema de mi pase. El técnico (Francisco) lo entendió así y por eso no me concentré. Hubiese estado bueno despedirme ante el Madrid, pero mañana ya estaré volando para argentina”.

Por último, Benedetto ha reconocido que no sentía cómodo con su papel en el equipo si bien siempre ha respetado las decisiones de los entrenadores que ha tenido. De Francisco ha dicho que “siempre fue de cara” y que con el técnico franjiverde tuvo una conversación para decirle que “nunca iba a ir de espaldas” por lo que fue “honesto”, como reconoció el pasado domingo Francisco, cuando conoció el interés de Boca.

Ahora Benedetto regresa a Argentina, pero como también prometió con Boca tarde o temprano regresará a Elche, como jugador o como accionista.