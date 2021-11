"No tengo dudas de que el Elche estará entre el 10º y el 15º a final de temporada"

Fran Escribá no tiene dudas. El entrenador del Elche ha asegurado este viernes, en la rueda de prensa previa al encuentro ante el Real Mallorca, que si le dejan trabajar y terminar la temporada, el equipo "estará entre el 10º y el 15º en la clasificación".

El técnico valenciano sabe que las dudas han aflorado en el club y su entorno tras haber sumado un punto de los últimos doce disputados y después de haber elevado las expectativas con la llegada de jugadores de renombre como Javier Pastore, Darío 'Pipa' Benedetto o Lucas Pérez, entre otros.

Escribá ha manifestado que no tiene "ninguna duda" sobre la consecución del objetivo que se le propuso, de mantener la categoría sin apuros: "Los entrenadores somos los primeros que no sabemos cuántos puntos hacen falta, pero sí sabemos del nivel de nuestra liga. Todos contamos con mejor equipo. Conmigo no tendremos problemas para estar entre el 10º y el 15º. Más allá del décimo sería una temporada excepcional. Somos una plantilla que va a ir de menos a más porque nos hemos reforzado bien, pero con gente que viene de no jugar en las dos últimas temporadas. Para mejorar todos precisamos que logren su mejor nivel individual y colectivo”.