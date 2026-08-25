Crevillent abre la semana que viene, el martes 1 de septiembre, las inscripciones para los talleres de envejecimiento activo en el Centro de Mayores.

En Crevillent han anunciado hoy la fecha de apertura de inscripciones para los talleres de envejecimiento activo en el Centro de Mayores 'Parc Nou', que tienen como objetivo promover el bienestar físico, mental y social de los participantes. Las personas interesadas podrán formalizar su matrícula de forma presencial en las instalaciones del centro del 1 hasta el 15 de septiembre.

Así lo ha informado el concejal de Bienestar Social del Ayuntamiento de Crevillent, Francisco Verdú Ros. Y a partir del 16 de septiembre, fuera de plazo, las solicitudes que se reciban quedarán automáticamente en lista de espera.

La asignación de plazas se realizará por orden riguroso de edad, en la que se dará prioridad a los solicitantes más mayores. Los talleres darán comienzo de manera oficial el próximo 16 de octubre.

Los solicitantes tendrán que cumplir al menos con uno de estos tres requisitos: ser mayor de 58 años, ser pensionista o tener un grado de discapacidad mínimo del 33%.

Para formalizar la matrícula es obligatorio aportar una fotocopia del Documento Nacional de Identidad (DNI). Desde el Centro de Mayores Parc Nou han animado a todos los vecinos que cumplan con el perfil a participar activamente. Además, el edil Francisco Verdú, ha añadido: “Es una oportunidad excelente para mantenerse activos, aprender cosas nuevas y, sobre todo, compartir momentos en compañía”.