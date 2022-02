El coronavirus provoca siete fallecidos en enero en la residencia de la tercera edad de Altabix de Elche

Siete residentes del centro de la tercera edad de Altabix de Elche han fallecido por covid en el brote activo que hay declarado allí desde el pasado 29 de diciembre.

Así lo ha denunciado este miércoles la Coordinadora de Familiares y Usuarios de Residencias de la Comunitat Valenciana (ReCoVa) que ha añadido que, según se transmite desde la dirección de la residencia, aún hay 40 ancianos y ancianas aislados en el edificio con positivo en coronavirus,

ReCoVa ha denunciado también que el centro de la tercera edad, que es un servicio público dependiente de la Conselleria de Políticas Inclusivas, continúa teniendo problemas de personal ya que en el turno de tarde no hay suficientes auxiliares para dar meriendas, hidrataciones, cenas, higienes, cambios de pañal y acostar a los residentes.

Insiste el colectivo que agrupa a las asociaciones de familiares que el centro cuenta por la mañana con el refuerzo de la Conselleria de Sanidad, pero por la tarde se queda sin ese personal extra para atender a los residentes.

Respecto a enfermería, ReCova asegura que continúa el déficit que arrastra el centro desde el verano, de modo que “sigue habiendo” turnos sin ese servicio esencial en una residencia de la tercera edad e incluso hay franjas horarias en las que no hay médico ni especialista de enfermería, por lo que la medicación que tienen pautada muchos de los residentes la está administrando “una auxiliar”.

Asimismo, la coordinadora de familiares apunta que hay muchas camas articuladas que están rotas y no funcionan, lo que supone que no los trabajadores del centro no pueden realizar correctamente los cambios posturales de los residentes, ni incorporar a los mismo para darles de comer, por ejemplo,

Por otro lado, ReCova ha lamentado que a los residentes aislados no se les está realizando ningún acompañamiento a nivel psicológico y esto está suponiendo un mayor agravio a su situación.

Falta de formación en prevención

Asimismo, a raíz de la denuncia realizada por el sindicato CCOO la pasada semana en Onda Cero Elche en torno a la falta de formación que en materia de prevención deberían haber recibido los trabajadores, ReCoVa ha recalcado que “nos quedamos perplejos; estamos convencidos de que muchas muertes y deterioros galopantes se podrían haber evitado si la dirección y coordinación en la residencia hubieran sido las exigibles cuando tienes a tu cuidado a más de un centenar de mayores”.

“Ya son muchos los años en los que los familiares y el Síndic de Greuges estamos alertando acerca de la falta de dignidad que padecen estos mayores, y pidiendo en consecuencia la resolución del contrato con la actual empresa concesionaria”.