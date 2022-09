CONTIGO Elche advierte que “la mayoría” de aulas de dos años de los colegios ilicitanos no tienen los medios necesarios

CONTIGO Elche ha alertado este lunes de que “la mayoría” de colegios del municipio que van a tener aulas de alumnos de dos años “no cuentan con los medios adecuados para atender ese tipo de alumnado.

A partir del 12 de septiembre, día en el que arrancará el nuevo curso 2022-2023, en el municipio ilicitano tendrán aulas de dos años los colegios El Toscar, Miguel de Unamuno, Giner de los Ríos, Reyes Católicos, Mediterani, Luis Cernuda, Miguel de Cervantes y La Paz, así como Ausiàs March, Dama de Elche, Alcudia, Candalix, Casablanca y López Orozco.

La formación política asegura que en esos centros “se ha hecho un esfuerzo a nivel de obras y mantenimiento, pero no de implantación metodológica y de personal”. Los colegios siguen manteniendo un déficit estructural de personal a todos los niveles y ahora se va aumentar la presión sobre ellos sin dotarlos de los medios logísticos y humanos adecuados.

“Necesitamos personal preparado para atender a los niños de dos años que se van a incorporar a nuestros centros educativos y una bajada de la ratio de Infantil a 20 alumnos por aula porque no podemos atender a los niños de forma adecuada”, ha afirmado Patricia Granado, responsable del área de Educación en CONTIGO Elche, que también ha incidido en que “si no hay inversión en educación, unidad en la acción política y directrices más pedagógicas y menos ideológicas nuestro sistema no puede presumir de tener una educación de calidad”.