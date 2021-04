La Conselleria de Sanidad va hacer una "segunda llamada" a las personas que hayan sido citadas en semanas pasadas para vacunarse contra la covid-19 y no hayan acudido a la cita, para saber si se debe a circunstancias ajenas a los ciudadanos, o a una decisión personal de no recibir esa dosis.

Así lo explicó este sábado Ana Barceló, consellera de Sanidad, que añadió que "todavía es pronto para valorar" las circunstancias por las que algún ciudadano no ha acudido a la citación recibida, que en su opinión pueden responder a que no les haya llegado "correctamente" el mensaje SMS de citación, a cualquier circunstancia ajena a la voluntad de esas personas, o a una "decisión propia" de no ir.

Ante esa situación, Barceló avanzó que la conselleria va a llevar a cabo unas "segundas llamadas", tanto a las personas que "no han recibido correctamente el mensaje y por tanto no han tenido oportunidad de venir a vacunarse", como a las que sí lo han hecho y no han ido, para tener "una información más precisa" de sus razones.

Atención Primaria

Por otro lado, Ana Barceló anunció que esta semana se va a valorar la situación de los centros de Atención Primaria debido a la situación actual de la pandemia en la Comunitat Valenciana y señaló que se tomarán decisiones sobre la presencialidad en estos espacios.