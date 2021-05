La Mesa Interdepartamental de la Generalitat Valenciana ha acordado este sábado las nuevas restricciones frente a la pandemia del covid-19 que entran en vigor en la Comunidad Valenciana tras el final del estado de alarma a las 00:00 de este domingo.

Tras lograr el aval expreso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, el gobierno valenciano ha optado por mantener el toque de queda, si bien ha retrasado su inicio en dos horas respecto a lo vigente en la actualidad. Con ello, la restricción de movilidad nocturna comenzará a las 00:00 horas y se mantendrá activa hasta las 06:00 horas.

A lo largo de este sábado se publicarán en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana los decretos que recogerán todas las restricciones que, en principio, van a estar en vigor hasta el 24 de mayo. Entre ellas se encuentran la posibilidad de que los establecimientos de hostelería puedan abrir hasta las 23:30 horas. También se amplía el aforo en el interior de locales al 50% y la ocupación de las mesas será de un máximo de 10 personas por mesa o agrupaciones de mesas, salvo que sean convivientes. Se mantiene la distancia entre mesas en los dos metros en interior de establecimientos y en 1,5 en terrazas exteriores. Además, se mantiene la prohibición del uso de la barra y tampoco se puede fumar en las terrazas.

Los establecimientos y locales comerciales y de actividades de servicios profesionales deberán limitar al 75% su aforo total.

Reuniones sociales y familiares

Respecto a las reuniones sociales y familiares, en espacios de uso público, tanto cerrados como al aire libre, no se podrán formar grupos de más de diez personas, salvo que se trate de personas convivientes. En domicilios y espacios de uso privado, tanto en el interior como en el exterior, no se podrán formar grupos de más de diez personas, a excepción que se trate de personas convivientes y no más de dos núcleos de convivencia.

Con 75% de aforo en playas y sin discotecas

Por lo que respecta al ocio y entretenimiento, queda suspendida la actividad propia de discotecas, salas de baile y bares de copas con y sin actuaciones musicales en directo, pubs y cafés concierto, aunque podrán realizar actividades de restauración compatibles con su licencia. Por contra, se permite la apertura de casinos de juego o salas de bingo.

Por otro lado, en cuanto a las piscinas de urbanizaciones y playas, el aforo se sitúa en el 75% y se puede hacer uso de los vestuarios y duchas al 50%.

En residencias y otros alojamientos similares, se permite la apertura de zonas comunes hasta el 50% del aforo. En alojamientos que ofrecen habitaciones y servicios colectivos, las personas de diferentes grupos de convivencia no pueden pernoctar en la misma estancia ni utilizar cocinas compartidas.

[[H3:Un "nuevo tiempo” para Ximo Puig]]

Ximo Puig, presidente de la Generalitat Valenciana, augura "nuevo tiempo" de apertura social, económica y emocional una vez finalice el estado de alarma y pide “prudencia” a los ciudadanos: "Ahora sabemos una cosa, si hemos sido capaces de salir de esta, seremos capaces de todo de ahora en adelante", ha destacado.